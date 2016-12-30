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Ahmet Şık tutuklandı

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Ahmet Şık tutuklandı
Gazeteci Ahmet Şık, yazı ve tweet’leriyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak’ suçlamasıyla, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Şık, Basın Suçları Bürosu Savcısı Fahrettin Kemal Yerli’ye ifade verdi. Savcı Yerli, Şık’a paylaştığı 11 tweet’i ve gazetede yayımlanan haberleri sordu. Şık, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. 

Gülen cemaatinin devletteki yapılanmasını anlattığı kitapları nedeniyle cemaatin hedefi olan ve uydurma delillerle tutuklanıp 1 yıl hapis yatan Şık’ın tutuklama gerekçesinde mahkeme şöyle dedi: 

“... şüphelinin PKK ve FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü’nün propagandası niteliğindeki açıklamalarının, iki örgüt farklı olması nedeniyle çelişki gibi görülse bile 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki soruşturmalar ve kamuoyuna yansıyan bilgiler gözetildiğinde dış destekli bu örgütlerin birbiriyle darbe sürecinde ve sonrasında koordineli olarak hareket ettiklerinin ortaya çıktığı, bu nedenle şüphelinin her iki örgütün propagandası niteliğindeki açıklamalarının bir çelişki teşkil etmediği ve aynı amaca hizmet ettiği ...”

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