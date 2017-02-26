Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğine sevindim

Terör soruşturmasından tutuklanan PKK'lı Ahmet Türk serbest bırakılışının ardından tutuksuz yargılanmasını talep eden Devlet Bahçeli'yi arayarak teşekkür etmişti. Habertürk'e konuşan Türk, Bahçeli'nin desteğine sevindim dedi.

Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Ahmet Türk, tutuksuz yargılanmasını talep eden Bahçeli hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte o söyleşinin ilgili kısmı:

DEVLET BAHÇELİ'NİN DESTEĞİNE SEVİNDİM'

- Tutuklanmanıza farklı kesimlerden tepki geldi ama en dikkat çekeni Devlet Bahçeli'nin sözleriydi. Şaşırdınız mı?

Doğrusunu isterseniz biraz şaşırdım! Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Sayın Bahçeli ile uzun süredir parlamentodayız. Bir-iki sefer “Merhaba”mız olmuştur. Bir sefer de Anıtkabir'e gittiğimizde ikimiz arka tarafta kalmış, “Merhaba”laşmış, hal hatır sormuştuk. Bunun dışında bugüne kadar herhangi bir temasımız olmamıştı. Siyaseten de ayrı kulvarlardayız. Ama insani olarak böyle bir söylemde bulunduğu için memnun oldum. Kendisini telefonla aradım, bu duyarlılığından dolayı teşekkür ettim. Nezaketle karşıladı. “Geçmiş olsun, sağlığın nasıl?” dedi. Kısa bir görüşmeydi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, Türk'ün durumuna ilişkin, "Meclise geldiğimiz zaman elimizi sıkan bir şahıs Ahmet Türk. 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün tutuksuz yargılanması sağlanmalı." ifadelerini kullanmıştı.