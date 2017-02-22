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Ahmet Türk, Devlet Bahçeli ile görüştü!

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Ahmet Türk, Devlet Bahçeli ile görüştü!
Devlet Bahçeli, terör soruşturması kapsamında tutuklanan PKK'lı Ahmet Türk'ün tutuksuz yargılanması gerektiğini savunması Ülkücü camiada tepkiye neden olmuştu. Kısa süre önce cezaevinden çıkan Türk, Bahçeli'yi arayarak teşekkür etti.

CNN Türk'te canlı yayına bağlanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Ahmet Türk'ün Devlet Bahçeli'yi arayarak teşekkür ettiğini belirtti. Terör soruşturması kapsamında tutuklan Ahmet Türk'ün, tutuksuz yargılanması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından, hükümet kanadından da benzer çıkışlar gelmişti. Türk, kısa süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Cezaevinden çıkar çıkmaz gazetecilere yaptığı ilk açıklamasında Bahçeli'yle görüşüp, teşekkür edeceği söyleyen Türk, telefonla görüşerek mesajını iletti. 

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