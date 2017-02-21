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Ahmet Türk'ten 'Bahçeli' açıklaması

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Ahmet Türk'ten 'Bahçeli' açıklaması
CHP'li Baykal'a bugün iade-i ziyarette bulunacağını açıklayan Mardin'in eski büyükşehir belediyesi başkanı Ahmet Türk, tutuklu yargılandığı sırada tahliyesi için açıklama yapan Bahçeli ile de görüşmek istediğini söyledi.

Mardin’de sürdürülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak gözaltına alınan ve daha sonra 24 Kasım’da tutuklanarak 3 Şubat’ta tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, HDP grubunda konuşma yaptı.

Grup toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Türk, tutuklu bulunduğu dönemde eşi Nevin Türk’ü evinde ziyaret eden CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal ile bugün görüşeceğini söyledi.

Ahmet Türk gazetecilerin sorusu üzerine, Baykal’a yapacağı iade-i ziyaretin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile de görüşmek istediğini belirtti. MHP lideri Bahçeli Ahmet Türk’ün tutuklanmasına yaptığı açıklama iye tepki göstermiş, Türk de bu tepki gözlerinden birkaç gün sonra serbest kaldıktan sonra MHP liderine teşekkür etmişti.

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