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Ahmet Yabuloğlu, KRT'ye konuk oluyor

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Ahmet Yabuloğlu, KRT'ye konuk oluyor
Yeniçağ gazetesi İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yabuloğlu, KRT TV'de Hulki Cevizoğlu'nun konuğu olacak.

KRT TV'de gazeteci Hulki Cevizoğlu'nun konuğu Yeniçağ gazetesi İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yabuloğlu olacak.

Gündeme dair önemli konuların masaya yatırılacağı programa; Av. Mehmet Ziya Yergök, Haluk Çetin ve Prof. Dr. Nesrin Özören de konuk olarak katılacak.

KRT TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak program, bu akşam 22.00'da başlayacak. 

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