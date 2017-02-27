Aile boyu powerbank

KABlosuz ağ pazarı firması TP-Link, 20100mAh kapasiteye sahip olan TL-PB20100 modelini duyurdu.

Çift bağlantı girişine sahip olan TL-PB20100 ile aynı anda iki cihaz şarj edilebiliyor. Ally serisinin bu yeni üyesinde de LG’nin Premium serisi piller kullanılıyor. TL-PB20100, tam dolu iken ve normal koşullarda iPhone SE’yi 10.5 kez, iPhone 6S’i 8.7 kez, Galaxy S7’yi 5.7 kez, iPad Pro 9.7 inç’i 2.3 kez tam olarak şarj edebilecek güce sahip.