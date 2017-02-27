Bugünkü YENİÇAĞ »

Aile boyu powerbank

»
Aile boyu powerbank
KABlosuz ağ pazarı firması TP-Link, 20100mAh kapasiteye sahip olan TL-PB20100 modelini duyurdu.

Çift bağlantı girişine sahip olan TL-PB20100 ile aynı anda iki cihaz şarj edilebiliyor. Ally serisinin bu yeni üyesinde de LG’nin Premium serisi piller kullanılıyor. TL-PB20100, tam dolu iken ve normal koşullarda iPhone SE’yi 10.5 kez, iPhone 6S’i 8.7 kez, Galaxy S7’yi 5.7 kez, iPad Pro 9.7 inç’i 2.3 kez tam olarak şarj edebilecek güce sahip.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Aile boyu powerbankAile boyu powerbankTaklitçi Android zararlısı cüzdanlarınızın peşindeTaklitçi Android zararlısı cüzdanlarınızın peşindeBilgisayardaki bilgiler silmekle kaybolmazBilgisayardaki bilgiler silmekle kaybolmazKaçak telefon satışı patladı!Kaçak telefon satışı patladı!3310 efsanesi geri döndü3310 efsanesi geri döndüWhatsapp'ın yeni güncellemesinde o özellik yokWhatsapp'ın yeni güncellemesinde o özellik yokSosyal medyada teröre taviz yok!Sosyal medyada teröre taviz yok!Whatsapp'dan hikaye özelliğiWhatsapp'dan hikaye özelliğiÜrün takibinde 'mobil dönem' başlıyorÜrün takibinde 'mobil dönem' başlıyorYeni Galaxy Note7 olayı ile karşılaşabiliriz!Yeni Galaxy Note7 olayı ile karşılaşabiliriz!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti