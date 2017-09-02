Ailesinin sorumluluğu Türkmen çocuğa kaldı

Türkiye'de yaşayan Türkmen ailenin dramı, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Bünyamin ÖZTÜRK / ANKARA

Türkiye'de yaşayan 10 bin Türkmen aileden sadece birinin hikâyesi Ahmet ve ailesinin yaşadıkları.

3 yıl önce Telafer'de yaşanan IŞİD vahşetinden dolayı Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldılar. Henüz 14 yaşında olan Ahmet günlük 25 TL'ye 12 saat çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

"Eğitim görme imkânın olsaydı hangi mesleği yapmak isterdin?" diye sorduğumuz Ahmet, "Bilmiyorum ki. Hiç hayalini kurmadım" diyerek aslında hayallerinin nasıl elinden alındığını 2 cümle ile özetliyor. Ahmet'in; Muhammed(11), Delen(10), Hude (1) isimlerinde 3 kardeşi var. Fotoğraf karesine girmek istemeyen anne Hima Hanım'ın yaşadığı hüzün ve çaresizlik her halinden belli oluyor. Ahmet'in babası Salim Abdullah 44 yaşında. Fazla kiloları ve yaşı büyük olduğu gerekçesi ile başvurduğu bütün iş kapıları yüzüne kapanmış. "Çalışmak, aileme bakmak istiyorum. Aylardır Ahmet'in eline bakıyoruz, evimizi o geçindiriyor" sözleriyle içinde yaşadığı fırtınayı dile getiriyor.

Türkiye'ye 3 yıl önce geldiklerini söyleyen baba Salim Abdullah, uzun yolculuk serüvenlerini şöyle anlatıyor:

"Telafer'de yaşıyorduk. IŞİD şehrimize saldırdı ve 2 kardeşimi şehit etti. IŞİD şiddeti şehrin her yanına yayılmaya başladı. Çaresizdik ama ailemi korumak zorundaydım. Türkiye'ye sığınmaya karar verdik. Telafer'de 18 yıl esnaflık yapmıştım, her şeyimizi geride bırakıp yola çıktık. Böylece korku dolu uzun yolcuğumuz böyle başladı. Türkiye tarafına Telafer'den geçiş yok. Sınırdan ancak Suriye tarafından geçebiliyorsunuz. IŞİD'e yakalanmamak için 14 saatlik araç yolculuğu ile Rakka'ya geçtik. Normal şartlarda Telafer ve Rakka arası 6 saat sürüyor, fakat güvenli değil. IŞİD'e yakalanmamak için güvenli yollardan dolaştık. Suriye tarafından Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştık.

Çocuklarla birlikte sınıra kadar 25 km yol yürüdük, 4 gün sınırda bekledik ama sınırı geçmeyi başaramadık. Baktık geçemiyoruz 25 km yolu geri yürüdük ve Rakka'ya döndük. Aynı gün kaçakçılar geldi ve bizi para karşılığında Türkiye'ye geçirebileceklerini söylediler. Kabul etmek zorunda kaldık çünkü başka bir çaremiz yoktu. Kaçakçılara 80 Dolar verdik ve bizi sınırdan geçirdiler. Antep'e giriş yaptık, oradan Kilis'e geçtik. Zorlu ve korku doluydu. Çok şükür Türkiye'deyiz."

Baba Salim Abdullah, "Kilis'ten Ankara'ya geldik. Burada bizlere yardımcı oldular ve bu evi bulduk. Yardımlar sayesinde eşyalarımızı tamamladık. 400 TL kira veriyoruz. Evde rutubet var, çoğu zaman koku oluyor. Banyomuzda şofben yok, her seferinde su ısıtarak duş almaya çalışıyoruz.

Ahmet'in kazandığıyla geçinmeye çalışıyoruz. İzinli olduğu günler para alamıyor. Bazen gıda yardımları eş dost sağ olsun. Çok çaresiz kaldığımızda çalışan arkadaşlarımızdan borç alarak yetiştirmeye çalışıyorum" dedi. Babası Salim Bey'in anlattıkları karşısında gözleri dolan Ahmet, yaşadıklarını şöyle ifade ediyor: "Haftanın 6 günü çalışıyorum, günlük 25 TL alıyorum. Hepsini aileme getiriyorum. Daha önce kısa süreli erkek kuaförü, perdeci ve tesisatçıda çalıştım. Doğru düzgün para vermiyorlardı. Çoğu zaman gün boyu çalışıp 5 veya 10 TL alabiliyordum. Yaklaşık 1 yıl önce bu işi bulduk. Çalışıyorum çok şükür. Yol parası vermiyorum patronlarım da yardımcı oluyor sağ olsunlar. İşimden memnunum."