Ajda'nın Tarihçesi

Bu aralar gündeme oturan konulardan biri Ajde Pekkan'ın poposu. Erkan Özerman'ın tanımlamasıyla Süperstar'ımız her daim medyanın gözbebeği. Her zaman listede ama arada böylesi çıkışlara tanık oluyoruz. Yaşı ve unvanı kocaman yazarlar köşelerini haber ve resimleriyle dolduruyorlar. Anlayacağınız aynı havayı soluyoruz.

Ajda ve onun kadar olmasa da şöhretli kardeşi Semiramis'i çok eskiden tanırım. Dayım Çanakkale Jandarma komutanıyken Ajda'nın Deniz Subayı babası Boğazlar Komutanlığı'nda görevliydi. Kızların ana baba ayrılığı konusuna girmeyeceğim ama bizimkilerle onların lojmanları yanyanaydı. Yaz tatilinde dayımlara ziyarete gitmiştik. Aramızda kalsın -Ajda benden 6 ay büyüktür- o zamanlardan kalan en önemli anım Semiramis'in görüntüleriydi. Bir kum tepesine çıkar ihtiyaç giderirdi. Ben de safiyane bir şekilde izlerdim. Dedik ya onlar küçük, ben onlardan küçüktüm. Aradan uzun yıllar geçti. Ajda önce koca popolu, çizgi dudaklı bir artist oldu. Vahi Öz'ün -Horoz Nuri- saldırılarına maruz kaldı. Ayrıca sahnelerde uvertür hale geldi. Değişimi öyle hızlı gerçekleşti ki dergilere kapak yapıldı. Gazino neonlarında assolist altı yazıldı. Ben ise henüz kısa pantolondan kurtulmuştum.

Bir defasında çalıştığı gazinoya gittik ve dayımın eşini hemen tanıdı. Kısa bir görüşme bile yapıp hal hatır sordu. Saygısı hala belleğimde.

Süperstar'ın şöhret basamakları bir yana, şekli de devamlı değişip gelişiyordu. Birden dudakları etlendi, bunu anlıyorum. Fakat değirmen taşı gibi poponun böylesine küçülmesini hala çözebilmiş değilim. Bu farklılaşmanın en büyük kanıtı ara sıra televizyonlarda gösterilen eski filmleridir.

24 saatlik evlilik

Özel hayatı hep gündemde kaldı. bir holdingin patronunun oğluyla evliliği ilk önemli bombasıydı. Büyük patronun, eski arkadaşıyla çocuğunun nikahını duyunca çıldırması epeyi konuşuldu. Bir gün sonra boşandılar.

Aman Petrol'le Eurovision'da ülkemizi temsil ederken bir başka işadamı ona sponsor olmuştu. Bu zat hala popüler. Tıpkı Ajda gibi yıldızı sönmeyenlerden. Tesadüf bu ya; yarışmanın naklen yayınlandığı gece kalabalık bir grupla ünlü gece kulübü Günay'ın harbiye'deki ilk yerindeydik. Merhum Kemal Ilıcak'ın; "Rauf -Tamer- yengen çıktı" diye bağırışı unutamadıklarımdan. Buradaki "yengen" lafı, sözünü ettiğim finansör işadamıyla bağlantılıdır. BenceAjda'nın en güzel dönemi bu yıllardı.

Zaman içinde O'na platonik aşık olanların sayısı da hayli fazladır. Önemlibir gazetenin genel yayın yönetmeni bunlardan biriydi. Nedendir bilinmez Ajda bu zata hiç yüz vermedi. Bu gazete yöneticisi de vefatına kadar ona taktı. Aleyhindeki haberleri devamlı manşetine taşıdı.

Tesadüfe bakın; aynı görevi yapan, şimdi köşe yazarlığını sürdüren bir başkası da "Ajda Pekkan severler"dendir. Bugünlerde ya spor yazıyor, ya da Süperstar'ı. Daha birkaç gün önce resimli bir haber kullandı, üstüne üstlük, "Ajda'nın poposu" başlığını attı. Yıldızımızın sıkça revize ettirdiği bölümünü Jennifer Lopez ve dünya rekortmeni yüzücü Carl Lewis'le kıyasladı. "Yeni orta yaş teorisi"ni daha da aşağılara çekti; "70 artık yeni genç yaş dönemidir"le bağladı. Son cümlesi daha ilginçti; "Ama bu işin peşini bırakmayacağım" Sizce ne demek istedi? Yorum serbest...

Benim üstünde durmak istediğim nüfus kağıdındaki tarih değil, fizyolojik durum. Müftüoğlu Hoca istediği kadar insanları küçültsün, ortada doğal gerçekler mevcut. Buna rağmen mal da meydanda. Hani Balat'ın ünlü lafında olduğu gibi; "Görüntü ünuforma, içindekini sorma"

İçeride müdahalelerle, şoklarla bile olsa iyi şeyler var. Var ki beni bile aynı konuyu ele almaya yöneltti. Gördüğünüz gibi memleketin bunca meselesi arasında tutup "Ajda'nın Tarihçesi"ni ele aldım. Kadınbağına ihtiyacı kalmamış biri için arkeolojik kazı yaptım. Ne kadar geç olsa da -Allah gecinden versin- bir gün vakit, saat gelecektir. Kitabesinin bir tarafına torna tesviyede bulunanların adlarının mutlaka yazılmasını öneriyorum. En üstüne de "Mucizeyi Yaratanlar" ibaresi konmalı!

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Gerçekler

Sedat Kılıç kendi tanımlamasıyhla "yurt dışında yaşayan bir Türk evladı" Son dönemin Atatürkçü kesilenleri eleştiriyor. Yıllar yılı Ata'ya ve O'nu sevenlere karşı olanların dönüşüne inanmam mümkün değil"diyor. Değişikliklerini "takiye" olarak değerlendiriyor.

Genellemede yapacağım. gelen mesajları olduğu gibi yayınlamaya kalksam adliyede yatıp kalkcağım kesin. mecburen sansürlüyorum. sakın yanlış yorumlamayın; korkudan değil, adam atamamaktan. Görmezden geldiklerimin