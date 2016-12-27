Ak trollerden ilginç görsel

Sosyal medyada Başkanlık sistemi propagandası yürüten Ak troller; Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin bulunduğu bir görsel hazırladı.

Yeni Anayasa teklifinin Meclis'teki oylamasına günler kala, AKP'liler tüm mesaisini 'Başkanlık sistemi'ne ayırdı.

MHP içinde Başkanlık sistemine karşı büyük çatlaklar oluşurken, gelen tepkilere karşılık Ak troller aracılığıyla merhum Alparslan Türkeş üzerinden algı operasyonu başlatıldı.

AKP'nin sosyal medyadaki gücü Ak troller; Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin olduğu bir görsel hazırlayarak sosyal medyada 'Başkanlık sistemi propagandası' yapmaya başladı.

İşte o görsel: