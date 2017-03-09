MHP Genel Başkan adayı Özdağ, Silifke'de yapılan saldırının ardından çok sert bir açıklamada bulundu. Özdağ, 'Akacak her kandan Bahçeli sorumludur' ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan adaylayı Ümit Özdağ Silifke'de yapılan saldırıyla ilgili Odatv'ye açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Bana 2005'te de Silifki'de saldırmışlardı. Polis havaya ateş açınca dağıldılar. Ancak bu saldırıda polisin açık ihmali olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek bir merdiven vardı, orayı açık bıraktılar. Kaçacağımızı düşünüyorlardı ama oturduk. Polis bizi korumak zorunda kaldı."

Özdağ saldırıyla ilgili "Bu, Bahçeli'nin dünkü emrinin sonucudur. Akacak her damla kandan o sorumludur" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yaptığı açıklamada "Bizim böyle hareketlerle yılacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz bir kişinin iktidarı için yola çıkmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin parlementer sistemi ve değerlerinin devamı için yola çıktık" dedi.

Halaçoğlu "Bu Anayasa'yı savunmak suç mu" diye sordu ve "Bu Anayasa'yı korumak için namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik" ifadelerini kullandı.