Bugünkü YENİÇAĞ »

"Akacak her kandan Bahçeli sorumludur"

»
"Akacak her kandan Bahçeli sorumludur"
MHP Genel Başkan adayı Özdağ, Silifke'de yapılan saldırının ardından çok sert bir açıklamada bulundu. Özdağ, 'Akacak her kandan Bahçeli sorumludur' ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan adaylayı Ümit Özdağ Silifke'de yapılan saldırıyla ilgili Odatv'ye açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Bana 2005'te de Silifki'de saldırmışlardı. Polis havaya ateş açınca dağıldılar. Ancak bu saldırıda polisin açık ihmali olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek bir merdiven vardı, orayı açık bıraktılar. Kaçacağımızı düşünüyorlardı ama oturduk. Polis bizi korumak zorunda kaldı."

Özdağ saldırıyla ilgili "Bu, Bahçeli'nin dünkü emrinin sonucudur. Akacak her damla kandan o sorumludur" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yaptığı açıklamada "Bizim böyle hareketlerle yılacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar. Biz bir kişinin iktidarı için yola çıkmadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin parlementer sistemi ve değerlerinin devamı için yola çıktık" dedi.

Halaçoğlu "Bu Anayasa'yı savunmak suç mu" diye sordu ve "Bu Anayasa'yı korumak için namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Feyzioğlu'dan, Devlet Bahçeli’ye tepkiÖzdağ ve Halaçoğlu’nun Etkinliği BasıldıBahçeli'den Oğan için şok sözler!
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
"Akacak her kandan Bahçeli sorumludur""Akacak her kandan Bahçeli sorumludur"Sinan Oğan'dan Habertürk'e çok sert tepkiSinan Oğan'dan Habertürk'e çok sert tepkiTek adam sistemini Türkiye'ye kim dayattı?Tek adam sistemini Türkiye'ye kim dayattı?'Hayır' oyları neden artıyor?'Hayır' oyları neden artıyor?Akşener: Bahçeli'nin AKP'den yardım aldığı aşikarAkşener: Bahçeli'nin AKP'den yardım aldığı aşikarErdoğan: Başkanlık sistemi gelirse terörle daha iyi mücadele edilirErdoğan: Başkanlık sistemi gelirse terörle daha iyi mücadele edilirAlparslan Türkeş tablosu önünde AKP-MHP toplantısıAlparslan Türkeş tablosu önünde AKP-MHP toplantısıSaadet Partisi'nden AKP'ye tepkiSaadet Partisi'nden AKP'ye tepkiErdoğan'ın yaverinden itirafErdoğan'ın yaverinden itirafKılıçdaroğlu: 'Êvet' çıkarsa sonu dipsiz kuyuya düşerizKılıçdaroğlu: 'Êvet' çıkarsa sonu dipsiz kuyuya düşeriz
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti