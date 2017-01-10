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Akademisyenlere ilişkin FETÖ iddianemesi hazır

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Akademisyenlere ilişkin FETÖ iddianemesi hazır
FETÖ'nün Marmara Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, aralarında profesörlerin de bulunduğu 15'i tutuklu 40 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün Marmara Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik iddianame hazırlandı.

40 ŞÜPHELİ HAKKINDA HAPİS CEZA İSTEMİ 

Aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 15'i tutuklu 40 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tüm şüphelilerin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Tutuksuz 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve tüm şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock'' kullanıcısı olduğu vurgulanan iddianamede, şüphelilerin örgütle irtibatları ve Bank Asya hesap hareketleri ile örgüte ilişkin diğer delillere yer verildi.

Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onayladığı iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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