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Akar Akıncı Üssü'ne böyle götürmüşler

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Akar Akıncı Üssü'ne böyle götürmüşler
15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Akıncı Üssü'ne götürüldüğü fotoğraf ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay'ın basılıp Orgeneral Hulusi Akar başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askerin rehin alınarak Akıncılar Hava Üssü'ne götürülmesine ilişkin sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndan çıkarılarak Akıncı Üssü'ne böyle götürüldüğü fotoğraflar da yer aldı.

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