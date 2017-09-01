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Akar, askere "En büyük Türk kim?" diye sordu
Akar, askere "En büyük Türk kim?" diye sordu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret ederek bölgede inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar'ın burada bir askerle yaşadığı diyalog dikkat çekti.
01 Eylül 2017 Cuma 20:18
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