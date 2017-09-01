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Akar, askere "En büyük Türk kim?" diye sordu

Akar, askere "En büyük Türk kim?" diye sordu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret ederek bölgede inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar'ın burada bir askerle yaşadığı diyalog dikkat çekti.
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