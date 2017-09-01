Akar, askere "En büyük Türk kim?" diye sordu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret ederek bölgede inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar'ın burada bir askerle yaşadığı diyalog dikkat çekti.