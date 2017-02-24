Akar, El Bab karargahında

Akar, El Bab karargahında3 bin Suriyeli aileye vatandaşlık verildiBelçika, o PKK'lıyı bakan yaptıAkşener İstanbul'dan 'hayır' diyecekEl-Bab'da bombalı araçla saldırıGenç avukatın intiharından FETÖ çıktıAntartika çıkarmasıAvrupa'da radyasyon paniğiTEM Başkanı Turgut Aslan yaşama tutunduTürk adasına çıkıp, Yunan bayrağını çektiler
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.