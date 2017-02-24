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Akar, El Bab karargahında

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Akar, El Bab karargahında
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kilis'te El Bab harekatının komuta edildiği ana karargahta olduğu öğrenildi.

Orgeneral Akar, El Bab içinde yürütülen arama tarama çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi alıyor.

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