Akar: Hava Kuvetleri daima harbe hazır

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gurur kaynaklarından Hava Kuvvetlerinin 1 Haziran 1911'de şanlı yürüyüşüne başladığını anımsatan Akar, şunları söyledi: "Ulusal çıkarlarımızın gereği olarak sınır içi-sınır ötesi her yerde, kesintisiz olarak müstakil, müşterek ve birleşik harekat icra edecek ve bütün tehditlere karşı bölgesinde caydırıcılığı sağlayacak, başta yerli ve milli kazanımlar olmak üzere her türlü imkan ve kabiliyetle donanmış olarak daima harbe hazır ve milletinin emrindedir."

Akar, insan gücü ve yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle dünyanın en etkin, caydırıcı ve saygın silahlı kuvvetlerinden biri haline gelen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, son dönemde hız kazanan başarılı operasyonlarla ülke savunmasındaki gücü, azim ve kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

"Ülkemizin hava sahasının güvenliği ve gökyüzü sınırlarımızın korunması başta olmak üzere son dönemde Fırat Kalkanı Harekatı ve terörle mücadelede, diğer kuvvetlerimizle uyum ve koordinasyon içinde, gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde gerçekleştirilen hava harekatlarında çok önemli başarılar kazanılmıştır" ifadelerini kullanan Akar, şöyle dedi: "Kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü vesilesiyle ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Hava Kuvvetleri şehitleri ve gazileri başta olmak üzere bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği uğrunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum."