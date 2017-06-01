Akar ve Bakanlar kaza bölgesinde

Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 13 askerin şehit olduğu kazanın ardından Şırnak'ta incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve bakanlar, Şırnak'ta 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Akar ve bakanlar, bölgede çalışma yapan yetkililerle görüşerek bilgi aldılar.

Kaza yerindeki incelemenin ardından Akar ve Bakanlar, 2 helikopterle bölgeden ayrıldı.