Akar ve Dunford İncirlik'te görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, İncirlik'te görüştü.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, dün Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Orgeneral Dunford'un bugün Türkiye'ye gelerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile görüşeceğini açıklamaştı.

Edenilen bilgiye göre, Dunford'u taşıyan uçak bu sabah 10.45'te Adana'daki İncirlik Üssü'ne indi. Akar ile Dunford'un görüşmesinde PKK ve IŞİD ile mücadelede görüş birliği teyit edildi.

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