Bugünkü YENİÇAĞ »

Akar'a yazılı soru gönderilecek

»
Akar'a yazılı soru gönderilecek
15 Temmuz Darbe Komisyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderecek.

CHP, Akar’ın dinlenmesi için birçok kez talepte bulunmuştu. Komisyonun başkanı AKP’li Reşat Petek, CHP’nin talebine olumlu yanıt vermemişti.

AKP'li başkan, önergeyi dahi oylatmamıştı

TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP milletvekili Reşat Petek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın komisyonda dinlemesi üzerine ikinci kez verlen önergeyi oylatmamıştı.

Petek, CHP ve MHP'li üyelerin bu isimlerin geri sayıma geçen komisyonda dinlenip dinlemeyeceği konusunda ki sorulara yanıt vermemişti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, önergeyi oylatmayan Petek'e, "İşte darbe budur, darbe olsaydı bu olacaktı" demişti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: "Elimizde resimler, video kayıtları, belgeler var"Erdoğan: "Elimizde resimler, video kayıtları, belgeler var"Akar'a yazılı soru gönderilecekAkar'a yazılı soru gönderilecekAk trollerden ilginç görselAk trollerden ilginç görselCHP'li Özel: MHP'de çatlayan tek şey Bahçeli'nin vicdanıdırCHP'li Özel: MHP'de çatlayan tek şey Bahçeli'nin vicdanıdırMehmet Türker: MHP, iktidar partisi gibi muhalefete muhalefet ediyorMehmet Türker: MHP, iktidar partisi gibi muhalefete muhalefet ediyorMehmet Dişli: Akar'ın kelepçelenmesini ben engelledimMehmet Dişli: Akar'ın kelepçelenmesini ben engelledimDavutoğlu'ndan "öfkeli çocuklar"a davaDavutoğlu'ndan "öfkeli çocuklar"a davaMHP'li vekillerin 'Yeni Anayasa" tepkisi sürüyor!MHP'li vekillerin 'Yeni Anayasa" tepkisi sürüyor!Anayasa teklifinde ilk iki madde kabul edildiAnayasa teklifinde ilk iki madde kabul edildiMHP'lilerin en acil görevi!MHP'lilerin en acil görevi!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti