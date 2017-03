Akar'dan 18 Mart mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 18 Mart Şehit Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Orgeneral Hulusi Akar 18 Mart Şehit Günü mesajı şöyle; "Türk Ordusunun Kahraman ve Fedakâr Mensupları, Çok Kıymetli Şehit ve Gazi Ailelerimiz, Gazilerimiz; Vatan toprağını paha biçilmez ve mübarek kılan şehitlerimizin kahramanlıkları sayesinde, yedi düvele karşı kazanılan “Çanakkaleö zaferinin yıl dönümünü, coşkuyla kutladığımız bugünde; uğruna büyük bedeller ödediğimiz, bayraklaşan vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi; 'Şehitler Günü' vesilesiyle saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Milletimiz ve askerimiz; vatanı ve yüce değerleri uğruna canını esirgememiş; Ebedî Başkomutan Atatürk’ün, "Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim.ö sözlerinde anlamını bulan fedakârlıklardan çekinmemiştir. Böylece yaşanan sayısız kahramanlıklar; milletimizin en yüksek başarı örnekleri olarak, tarihin altın sayfalarına yazılmıştır. Çanakkale’den Terörle Mücadele ve Fırat Kalkanı Harekâtı’na kadar, can verip kan dökerek var olduğumuzu; Kadirşinas Türk milleti, asla unutmayacaktır. Yapılan bu zorlu mücadeleler, yarınlarımıza ışık tutacak bir anlayış ve ruh yüceliğini de ortaya koymaktadır. Seyit Onbaşı’ya, 275 kiloluk top mermisini namluya sürme kudretini veren; Yahya Çavuşlarla birlikte, Mehmetçiğin göğsünde sembolleşerek 'Çanakkale’yi Geçilmez!' kılan güç; işte o ruh yüceliğinde saklıdır. Bu asil millet, en son 15 Temmuzda, 'Çanakkale Ruhu'nun dipdiri yaşadığını ve sonsuza kadar da yaşamaya devam edeceğini bütün dünyaya göstermiştir."



"TSK ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİNİN MUHAFIZI OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"



"Aziz Şehitlerimiz, Yüreklerinizde taşıdığınız nihayetsiz vatan, millet ve bayrak sevgisiyle; yurdun dört bir köşesinde ve sınır ötesinde, büyük bir cesaret ve kahramanlık timsali oldunuz. Giriştiğiniz her mücadelede, hafızalardan silinmeyecek destanlar yazarak; düşmana, teröriste ve haine aman vermediniz. Aynı zamanda, bir tek masum insana bile zarar vermeyen hassasiyetinizle; peygamber ocağı olarak da bilinen şanlı ordumuzun ruhunu temsil eden Mehmetçiğin yüksek karakterini, bir kez daha gösterdiniz. Ortaya koyduğunuz cesaret ve kahramanlıklar karşısında; toplar, tanklar, uçaklar ve tüm silahlar, anlamını yitirdi. İnsana özgü hiçbir değeri içinde barındırmayan ve hiçbir kuralı tanımayan terörist saldırılar, karşınızda etkisiz kaldı. Sayenizde zafer, mertlikle kucaklaştı; ölüm, şehadetinizle yüceldi. Kumaş, mübarek kanınızla bayraklaştı ve üzerinde yaşadığımız topraklar, böylece vatan olma şerefine ulaştı. Gücünü, caydırıcılığını ve saygınlığını Asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devletimizin bekasının; milletimizin birliğinin teminatı olmaya; atalarımızın, evlatlarımızın düşman bayrağını bağrına diktirmediği vatan topraklarının bütünlüğünün ve sınırları kanla çizilen ülkemizin güvenliğinin; kısacası egemenlik ve bağımsızlığının muhafızı olmaya devam edecektir. Ruhlarınız şâd olsun. Aziz hatıralarınız önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; yurdumuzun her karışında ve dünyanın dört bir köşesinde şehitliklerde, görevini yapmış olmanın haklı huzuru içinde yatan kahraman şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum. Özellikle son dönemde teröre karşı verdiğimiz zorlu mücadelede yitirdiğimiz kahraman silah ve çalışma arkadaşlarımızı; jandarmalarımızı, polislerimizi, güvenlik korucularımızı, diğer kamu görevlilerimizi; terör şehidi tüm vatandaşlarımızı; ihanete ve aldanmışlığa dur diyen 15 Temmuz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi; '18 Mart Şehitler Günü'nde bir kez daha rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin çok kıymetli aile bireylerine; Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarına sağlık ve esenlikler diliyorum."