Akar'ın eski yaverinden savunma komedisi: "Bana bir şey içirdiler"

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin devam eden çatı davada Org. Akar'ın eski yaveri sanık Türkkan, daha önceki ifadelerini reddederek "Bana bir şeyler içirildiğini düşünüyorum" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı "çatı" davasına sanık savunmalarıyla devam edildi.

ÖNCEKİ İFADELERİNİ REDDETTİ

Olay tarihinde yarbay rütbesiyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı olarak görev yapan sanık Levent Türkkan, savunmasında önceki ifadelerini reddetti.

Yaşadıklarının kelimelerle ifade edilemeyeceğini, görüntülerinin bunun en büyük kanıtı olduğunu savunan Türkkan, "Her şey hayal aleminde gibiydi, bana bir şeyler içirildiğini düşünüyorum." dedi.

Sanık Türkkan, bilinci yerinde olmayan birine her şeyin söylettirilebileceğini, imzalattırılabileceğini söyledi.

Önceki ifadelerine kendisinin de inanamadığını ileri süren Türkkan, mahkeme huzurunda ifade vereceği bugünü sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.

Genelkurmay Başkanının yaveri olduğu için olayın üzerine yıkılmaya çalışıldığını iddia eden Türkkan, darbeci ve FETÖ'cü olmadığını savundu.

O gece Mehmet Dişli'nin Akar'ın yanına girdiğini, bir süre sonra özel kuvvetler personelinin karargaha geldiğini anlatan Türkkan, bu kişilerin "Komutan'ın güvenliği söz konusu, acil tahliye etmemiz gerekiyor, sen gelmeyeceksin." dediklerini ve gittiklerini savundu. Türkkan, Akar'ı derdest etmediğini, aksi halde kendisinin de bu ekiple Akıncı Üssü'ne gitmesi gerektiğini öne sürdü.

Akar götürüldükten sonra televizyondan olayların farklı geliştiğini anladığını, bunun üzerine yan odaya geçtiğini ve sabaha kadar hiçbir olaya karışmadığını öne süren Türkkan, ortalık karışık olduğu için Akar'ın şahsi eşyalarını toplatarak, emniyete aldırdığını, hiçbir şeye karışmadığı için de sabah polise bilgi vermeye kendisinin gittiğini kaydetti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı kendisinin aramadığını, Çolak tarafından arandığını savunan Türkkan, Çolak'ın çatışma olmasına karşın karargaha gelmesinin normal olmadığını iddia etti.

Sanık Türkkan, "Tamamen masum ve suçsuzum." dedi.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNDE DE İTİRAF ETMİŞ

Daha sonra Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanığa önceki ifadelerini sordu. Sanık Türkkan, bunları kabul etmediğini söyledi.

Bunun üzerine Dik, Türkkan'ın dövülmediğini, işkenceye uğramadığını, üzerindeki yaraların gözaltı sırasında oluştuğunu belirterek başladığı ve itiraflarda bulunduğu, kayıt altına da alınan avukat huzurundaki sulh ceza hakimliği ifadesini okudu.