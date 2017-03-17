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Akar'ın şehit çocuğu ile fotoğrafı ilgi çekti

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Akar'ın şehit çocuğu ile fotoğrafı ilgi çekti
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı - Genelkurmay Karargahı'nda sahnelenen "Şehitler Destanı Oratoryosu" duygu yüklü anlar yaşattı.

Genelkurmay Karargahında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla "Şehitleri Anma Töreni" düzenlendi. 

Tören kapsamında Atatürk Kültür Sitesi'nde Türk halk müziği sanatçısı Azerin Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası ile Mehteran Birliği tarafından "Şehitler Destanı Oratoryosu" sahnelendi.

Oratoryoyu, 15 Temmuz darbe girişimi, Fırat Kalkanı Harekatı ve Merasim Sokağı'nda askeri aracın geçişi sırasındaki terör saldırısında şehit olanların ailelerinin de bulunduğu 61 şehidin 134 yakını izledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile oratoryoyu izleyen şehit aileleri duygu yüklü anlar yaşadı. Oratoryonun ardından Orgeneral Akar, darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci Semih Terzi'yi vuran şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in de aralarında bulunduğu şehit ailelerine çeşitli hediyeler verdi.

Orgeneral Akar, daha sonra Atatürk Kültür Sitesi önünde şehit yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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