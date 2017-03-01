Akaryakıt fiyatlarında indirim!

Motorinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim bekleniyor.

Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için motorin grubunda bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatı üzerinden 7 kuruş indirim bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre bugün ve yarın benzin fiyatlarında değişiklik beklenmiyor. Bugün itibariyle İstanbul’da motorinin litresi 4.64 TL, Ankara’da 4.68 TL, İzmir’de ise 4.66 TL’den satılıyor.