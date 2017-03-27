Akbank'ta büyük kriz!

Akbank müşterileri, sabah saatlerinden itibaren Banka'nın internet sitesine giremediği gibi, mobil cihazlardan, pos makinalarından ve ATM'lerden işlem yapamıyor.

Akbank'ta bu sabah erken saatlerden itibaren, şube, ATM, mobil, internet şubesi gibi kanallardan işlemlerin yapılamadığı ve POS cihazlarının çalışmadığı belirtilirken, Akbank teknik sebeplerle banka içi sistemlerde geçici kesintiler yaşandığını açıkladı.

Konuya yakın bir bankacı "Sabah saatlerinden itibaren işlem yapılamıyor. Geniş çaplı bir sorun var. ATM'ler, mobil, internet, şubeler, POS'lar çalışmıyor" dedi.

AKBANK'TAN İLK AÇIKLAMA

Akbank'tan konuyla ilgili Reuters'a yapılan açıklamada, "Teknik sebepler ile banka içi sistemlerimizde geçici kesintiler yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmakta olup, en kısa zamanda hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir" denildi.



Bir başka konuya yakın kaynak ise "Geniş çaplı bir sorun var. Bankada hiçbir sistem çalışmıyor" dedi.