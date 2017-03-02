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Akçakale'de güvenlik alarmı

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Akçakale'de güvenlik alarmı
Şanlıurfa''nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, güvenlik önlemleri kapsamında kamu kurumlarına çıkan yollar beton bariyerlerle kapatıldı.

Terör örgütü YPG kontrolündeki Telabyad'a komşu Akçakale'de, güvenlik önlemli kapsamında İstasyon Caddesi'nde bulunan kaymakamlık, Askerlik Şubesi ve belediye binalarına çıkan yollara beton bariyerler konuldu.

Kaymakamlık konutu ile polis ve adliye personellerinin kaldığı lojmanların çevresindeki yolların da beton bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ilçedeki uygulamanın, bir süre devam edeceği belirtildi.

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