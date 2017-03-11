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Akdağ: Erbakan mezardan çıksa Saadet Partilileri döver!

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Akdağ: Erbakan mezardan çıksa Saadet Partilileri döver!
Sağlık Bakanı Akdağ, yeni Anayasa değişikliğine 'Hayır' diyecek olan Saadet Partisi'ne yönelik ilginç bir yorumda bulundu.

Yeni Anayasa referandumu kampanya çalışmaları için Erzurum'a giden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Saadet Partisi'ne yönelik ilginç bir yorumda bulundu. Referandumda 'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Saadet Partisi'nin geçtiğimiz günlerde Erbakan'ı anma programına Kılıçdaroğlu'nu da davet etmesi, AKP kanadını oldukça rahatsız etti. 

Erzurum'da konuşan Bakan Akdağ Saadet Partililere ilişkin, "Rahmetli Necmettin Erbakan mezardan çıksa, Saadet Partilileri tekme tokat döver, kemikleri sızlamıştır." diye konuştu.

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