Bugünkü YENİÇAĞ »

Akdeniz'de deprem!

»
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Girit Adası açıklarında saat 02.16’da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin yanı sıra aynı bölgede; birincisi saat 01.56’da 2.5 diğeri ise 02.25’te 1.9 büyüklüğünde olmak üzere iki de artçı sarsıntı yaşandı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 'kar' uyarısıMeteoroloji'den 'kar' uyarısıÇakıcı hastaneye böyle götürüldü!Çakıcı hastaneye böyle götürüldü!Akdeniz'de deprem!Akdeniz'de deprem!İlk ‘Hayır’lı adım Konya’dan atılacakİlk ‘Hayır’lı adım Konya’dan atılacakGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 04 03 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 04 03 2017Almanya'dan daha iyiyiz!..Almanya'dan daha iyiyiz!..Arı sürüsü yöntemi ile vatan savunmak!Arı sürüsü yöntemi ile vatan savunmak!Balyozcu Paşanın FETÖ savaşıBalyozcu Paşanın FETÖ savaşıUnutulan hastalıklar Suriyelilerle geri geldiUnutulan hastalıklar Suriyelilerle geri geldiSınıra askeri sevkiyatSınıra askeri sevkiyat
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti