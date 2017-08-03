Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de saat 10.05 sıralarında Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Kumluca İlçesi'nin 78.6 kilometre açığında, 26.7 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı olmadı.