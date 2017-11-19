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Akdeniz’de deprem

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Akdeniz’de deprem
Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Antalya’nın Kumluca İlçesi’nin 108 kilometre açığında saat 08.19’da Akdeniz’de Richter Ölçeği’ne göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 25 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı

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