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Akdeniz'de tehlikeli yakınlaşma

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Akdeniz'de tehlikeli yakınlaşma
Suriye'deki iç savaşa destek veren Rus uçak gemisi Amiral Kuznetsov'un Manş Denizi'nden geçişi sırasında İngiliz ordusuyla karşı karşıya gelmesi krize neden oldu.

Suriye krizine müdahale etmek için Kuzey Denizi'nden Akdeniz'e inen Rus donanmasının tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov, dönüş yolunda İngiliz donanmasını harekete geçirdi. 

İngiliz medyasında yer alan haberlerde; savaş uçakları ve gemilerinin, Rus filosunu saniye saniye takip ettiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı ve Kraliyet Donanması tarafından paylaşılan fotoğraflarda Amiral Kuznetsov'un etrafındaki HMS St Albans savaş gemisi görünüyor.

Fotoğraflarda ayrıca dört Raf Typhoon savaş uçağının Rus filosu üstünde uçtuğu görünüyor. 

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