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Akıllara durgunluk veren alışveriş kavgası

Akıllara durgunluk veren alışveriş kavgası
Amerika'da Noel alışverişi mağazalarda kavgaya dönüştü. New Jersey, Alabama ve Atlanta'da alışveriş sırasında kavga edenlerin görüntüleri amatör kameralara yansıdı.
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