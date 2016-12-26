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Akıllara durgunluk veren alışveriş kavgası
Akıllara durgunluk veren alışveriş kavgası
Amerika'da Noel alışverişi mağazalarda kavgaya dönüştü. New Jersey, Alabama ve Atlanta'da alışveriş sırasında kavga edenlerin görüntüleri amatör kameralara yansıdı.
26 Aralık 2016 Pazartesi 11:10
Etiketler:
avm
,
kavga
,
abd
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