Akıllı lenslerle görme bozukluğuna son!

KataraKt, gözün merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle bulanık görmemize neden olan rahatsızlıktır.

Genellikle 60 yaş ve üzerinde görülen bir durumdur. Darbelere, elektirik çarpmalarına, zehirlenmelere, uzun süre kortizon kullanımına ve bazı hastalıklara bağlı da katarakt görülebilmektedir. Medicana Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgür Yaşar katarakt ve görme bozukluğuna çözüm olan akıllı lenslerden bahsetti.

Fako metodu, damla anestezisi altında yaklaşık 2.2 mm gibi küçük bir kesi açılarak yapılan işlemdir. Saydamlığını

yitirmiş göz içi merceği, yüksek frekanslı ses dalgalarını yayan özel bir cihazla göz içinde parçalanarak emilir. Yapay, katlanabilir bir mercek göze yerleştirilir. Bu işlemler 10 dk gibi kısa bir sürede gerçekleştirilir. Hastalar aynı gün evlerine gönderilir ve 2 saat sonra gözlerinin üzerindeki bandajı açıp görür hale gelirler.

Akıllı mercek ameliyatına giren hastalar 4-5 gün gibi oldukça kısa bir sürede işlerine geri dönebilirler. Merceğin akıllısı olur mu hiç? Diye bir soru insanın aklına gelmiyor değil. Tabi ki göz içerisine yerleştirilen merceğin bir zekâsının olmasını beklemiyoruz. Buradaki akıllı sıfatı sadece uzak, orta ve yakın mesafelerde görme yetimizi geri

kazanmamızı sağlayan özelliği çarpıcı bir şekilde betimlemek için kullanılmıştır.

Hayatınızı göre göre yaşayın Günümüz de FAKO metodu ile katarakt operasyonu artık rutin bir uygulama haline gelmiştir. Bu metod sayesinde katarakt ameliyatları sonrası görme beklentisi o kadar yükseldi ki; bir nevi gözlük atma metodu olarak ta kullanılır oldu. Uzak yakın hatta orta mesafeleri de görmemizi sağlayan bu göz içi lens teknolojisi her geçen gün biraz daha kendini geliştirmektedir.

Akıllı mercekler diye bahsedilen Multifokal hatta Trifokal lens teknolojisi sayesinde artık katarakt operasyonu geçire hastalarımız uzak ve yakın hatta orta mesafe gözlüklerinden kurtulabilmektedirler. Katarakt tedavisi, mikrocerrahi

gerektiren çok önemli bir ameliyattır. Ameliyatın başarısını hekimin tecrübesi, ameliyatın gerçekleştirildiği ameliyathane sterilizasyonu, kullanılan malzemenin kalitesi ve sterilizasyonu doğrudan etkiler. Medicana Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özgür Yaşar bu metodların başarılı bir şekilde rutin olarak uygulanabildiğini fakat metodun kataraktlı her hastaya uygulanamadığında söyledi.

Eğer kişinin gözde kontrast seviyesini düşüren herhangi bir göz hastalığı vs mevcut ise biz bu Akıllı Mercekleri

kullanmaktan kaçınıyoruz. Çünkü bu hastalarda ışığın yetersiz olduğu koşullarda görme zayıflığı oluşturabiliyor. Bununla birlikte çok yüksek numaralarda göz bozukluğu olan kişilerde de bu ve buna benzer sebeplerle önermemekteyiz.