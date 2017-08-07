Akın akın Çinliler gelebilir!

TÜRSAB tarafından düzenlenen toplantıda, 2018 yılının Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmak üzere yapılması planlanan etkinlikler ele alındı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi olan ve Çin Halk Cumhuriyeti ile çalışan acentalar, 2018 yılının Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi kapsamında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

TÜRSAB'tan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Çin Halk Cumhuriyeti'nde "Türkiye Turizm Yılı" ilan edildi.

Turizm sektöründe yaşanan gelişmelerin yanı sıra, karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm konuları da ilgili mercilerin dikkatine sunan TÜRSAB, bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin planlandığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, 2018 yılının Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmak üzere yapılması planlanan etkinlikler ele alınırken, Çin pazarına hakim acentaların yönlendirmeleriyle bu ülkede, Türkiye'nin tanıtımına yönelik neler yapılabileceği da değerlendirildi.