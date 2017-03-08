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"Akın Öztürk, Gülen'e hayrandı"

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"Akın Öztürk, Gülen'e hayrandı"
Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 17'si tutuklu 71 iş adamı hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza  Mahkemesince kabul edilen 316 sayfa ve 22 klasör ekten oluşan iddianame  kapsamında 71 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya  görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma,  anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanacak. 
 
'AKIN ÖZTÜRK, GÜLEN'E HAYRANDI'
 
Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Hava Kuvvetleri eski Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk'ü tanıdığını aktaran sanık Prof. Dr. İsmail Külahlı, "15-16 yıl önce eşimin akrabası olan  Tümgeneral Süleyman Arıkan'ın Kayseri'de görev yapması ve silsile şeklinde gelen  komutanların tanıştırılması sebebiyle Akın Öztürk ile tanışıklığımız olmuştur.  Dilekçemde belirttiğim gibi birtakım tedaviler uyguladım. Kendisini Gümüşhaneli  vatanperver bir insan olarak tanıyordum.

Bu süreç içerisinde iki hareketi bende  şüphe uyandırmıştır. Bunlardan birisi Hacı Boydak'ın 'Akın Öztürk'ün bir dolmuş  ile gizli bir şekilde evine geldiğini' beyan etmesi, diğeri ise bir konuşmasında  Fetullah Gülen'e olan hayranlığını hissetmemdir. Darbeden bir, 1,5 ay önce Akın  Öztürk Kayseri'ye gelmişti.

12. Ana Üs Komutanı Cemal Paşa beni de yemeğe davet  etmişti. Bu davete Ali Ergin hocamla birlikte katıldım. Bu görüşmeden daha  öncesinde Şubat ayında Akın Öztürk tekrar Kayseri'ye gelmişti. Yine aynı şekilde  yemekte toplandık." ifadelerini kullandı.

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