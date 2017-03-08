"Akın Öztürk, Gülen'e hayrandı"

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 17'si tutuklu 71 iş adamı hakkındaki iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 316 sayfa ve 22 klasör ekten oluşan iddianame kapsamında 71 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanacak.



'AKIN ÖZTÜRK, GÜLEN'E HAYRANDI'



Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Hava Kuvvetleri eski Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk'ü tanıdığını aktaran sanık Prof. Dr. İsmail Külahlı, "15-16 yıl önce eşimin akrabası olan Tümgeneral Süleyman Arıkan'ın Kayseri'de görev yapması ve silsile şeklinde gelen komutanların tanıştırılması sebebiyle Akın Öztürk ile tanışıklığımız olmuştur. Dilekçemde belirttiğim gibi birtakım tedaviler uyguladım. Kendisini Gümüşhaneli vatanperver bir insan olarak tanıyordum.

Bu süreç içerisinde iki hareketi bende şüphe uyandırmıştır. Bunlardan birisi Hacı Boydak'ın 'Akın Öztürk'ün bir dolmuş ile gizli bir şekilde evine geldiğini' beyan etmesi, diğeri ise bir konuşmasında Fetullah Gülen'e olan hayranlığını hissetmemdir. Darbeden bir, 1,5 ay önce Akın Öztürk Kayseri'ye gelmişti.

12. Ana Üs Komutanı Cemal Paşa beni de yemeğe davet etmişti. Bu davete Ali Ergin hocamla birlikte katıldım. Bu görüşmeden daha öncesinde Şubat ayında Akın Öztürk tekrar Kayseri'ye gelmişti. Yine aynı şekilde yemekte toplandık." ifadelerini kullandı.