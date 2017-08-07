Akın Öztürk'ten fotoğraf itirafı!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın beşinci celsesi başladı. Akın Öztürk, mahkemenin “Damadın FETÖ’cü mü?' sorusuna “Efendim yargılama devam ediyor.

Darbe girişimine katılan askerlerin 15 Temmuz gecesi komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın beşinci celsesi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşmada, olay tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi olan Akın Öztürk’ün çapraz sorgusu yapıldı. Öztürk sorguda Akıncı Üssü’ndeki fotoğrafları kabul etti. Öztürk, ama rahat tavırlar içinde olmadığını belirtti.

Darbe girişimi için "Üst akıl" ifadesini kullanan Akın Öztürk "Üst akıl kim?'' sorusunu ise "Birileri birilerini kullandı" diye yanıtladı. Öztürk, FETÖ üyesi olmadığını da savundu.

‘DAMADIN DARBECİ Mİ?’

Öztürk, mahkemenin “Damadın FETÖ’cü mü?' sorusuna “Efendim yargılama devam ediyor. Şimdi olduğunu söylersem ‘babası onu ihbar etti’ derler” cevabını verdi.

Damadı Hakan Karakuş'un evinde bulunan "1 dolar koleksiyonu" sorulunca Akın Öztürk "Bilmiyorum" cevabını verdi.