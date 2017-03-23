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Akın Öztürk'ün emir subayı beraat etti

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Akın Öztürk'ün emir subayı beraat etti
15 Temmuz darbe girişimini yönetenler arasında bulunan ve tutuklanan Akın Öztürk'ün Kayseri Garnizon Komutanlığı yaptığı dönemde emir astsubayı olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuksuz yargılanan 50 yaşındaki Ali Üstünel, beraat etti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Ali Üstünel ve avukatlığını üstlenen oğlu Av. Serhat Üstünel hazır bulundu.

Evli, 2 çocuk babası, tutuksuz sanık Ali Üstünel, ilk duruşmada sorgu ve savunmasında, "FETÖ/PDY terör örgütüne dahil olduğuma dair ihbarlar ve son 1 yıl içerisinde Akın Öztürk ile telefonla konuştuğum iddiaları var. Hiçbir şekilde bahse konu terör örgütüne üye olmadım. Hakkımdaki ihbarlar, sahte hesaplardan yapılmıştır. Allah izin verirse süreç sonunda aklanacağım. Akın Öztürk Garnizon Komutanı olduğu tarihlerde Tümgeneraldi. 1999-2009 tarihleri arasında Öztürk ile birlikte 6 generalin emir astsubaylığını yaptım. Akın Öztürk'ü bu sebeple tanırım. 2009 yılında emekli oldum. 6 yıl Büyükşehir Spor A.Ş.'de çalıştım. Diğer generallerle olduğu gibi Öztürk ile de irtibatım vardı. Akın Öztürk'ü darbeden önce vatanını, milletini seven birisi olarak bildiğimi söyleyebilirim. Kendisi ile 17 görüşmem oldu. 4'ü mesaj, 10'u ise benim aramam ile oldu. Onlar da yılbaşı, özel günler, oğlumun düğün daveti gibi görüşmeler oldu. Bu örgütle hiçbir illegal bağım olmadı. Bu konuda duyduğum ızdırap huzurunuzda son bulacak" demişti.

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan Üstünel, "Hakkımda hayırlısı olsun. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Ali Üstünel'in 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı ve delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

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