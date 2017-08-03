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Akıncı davasında arbede

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Akıncı davasında arbede
Akıncı Üssü davasının 3’üncü gününde, Hakan Çiçek’in çapraz sorgusu sırasında salonda arbede çıktığı iddia edildi.

Akıncı Üssü davasının 3. gününde sorgusu devam eden sanık Hakan Çiçek'e bir müşteki avukatı, ’Fetullah Gülen kitaplarını okudunuz mu?’ diye sordu. Çiçek’in ’Hayır’ cevabı üzerine avukat, ’Okumadım diyorsunuz; ama dün savunmanızda verdiğiniz elma örneği Fetullah Gülen’in kitabında var’ dedi. 

Bunun üzerine Hakan Çiçek'in de, Mahkeme Başkanı Selfet Giray’a dönerek, ’Ben Fetullah Gülen’in kitaplarını okumadım; ama avukat Gülen’in kitaplarını okumuş. Hepsine hakim. Bu avukat hakkında FETÖ’cü olduğu için suç duyurusunda bulunuyorum’ dediği iddia edildi.

Bu sözleri, salondaki sanıkların tamamı alkışladı. Bunun üzerine müşteki sıralarında bulunanlar, sanıkların üzerine ’Neyi alkışlıyorsunuz?’ diyerek, pet şişe yağdırdı. Bazı müştekiler, güvenliği aşarak, sanıkların üzerine yürümek istedi. Mahkeme Başkanı Giray, yaşanan arbede nedeniyle duruşmaya ara verdi.  

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