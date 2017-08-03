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Akıncı Davası'nda pet şişeler havada uçuştu

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Akıncı Davası'nda pet şişeler havada uçuştu
Darbenin sivil yöneticilerinden Hakan Çiçek'in çapraz sorgusu sırasında, sanıklar ile izleyiciler arasındaki gerginlik nedeniyle duruşmaya ara verilerek salon boşaltıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davada, darbenin sivil yöneticilerinden Hakan Çiçek'in çapraz sorgusu sırasında sanıklar ile izleyiciler arasında çıkan gerginlik nedeniyle duruşmaya ara verilerek salon boşaltıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen davanın üçüncü celsesine, darbenin sivil yöneticilerinden kapatılan Anafartalar Koleji sahibi Çiçek'in çapraz sorgusuyla devam edildi.

Bir avukatın terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyup okumadığını sorduğu Çiçek, Gülen'in kitaplarını okumadığını, savunmasını kendisinin hazırladığını öne sürdü. Bunun üzerine avukat, Çiçek'in savunmasında, Gülen'in kitabında kullandığı bir örneğe yer verdiğini belirtti. Hakan Çiçek de "Gülen'in kitaplarını okumuş ve bu kadar da malumata sahip bir adam olarak avukat hakkında suç duyurusunda bulunuyorum." dedi. Sanıklar, Çiçek'in sözlerini alkışladı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Alkış yok, neyi alkışlıyorsunuz" diyerek sanıkları uyardı. İzleyiciler de Çiçek'in sözlerini alkışlayan sanıklara tepki gösterdi. Sanıklara pet şişe atılması üzerine salonda görevli kolluk güçleri taraflar arasında barikat oluşturdu.

Duruşma verilen aranın ardından saat 14.00'te yeniden başladı. Savunmasına devam eden Çiçek, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Gülen ve Öksüz ile görüşmediğini iddia etti.

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