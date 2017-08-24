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Akıncı Davası'nda tartışma çıktı

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Akıncı Davası'nda tartışma çıktı
Akıncılar Üssü'nde uçakların kalkış emrini veren ve hava trafiğini koordine eden eski harekat komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin, "uçakların kalkış emrini baskı ve zorlama ile verdim" dedi. FETÖ'cü sanığın ifadesine şehit yakınları tepki gösterdi.

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, 15 Temmuz gecesi uçakların kalkış emrini veren ve hava trafiğini koordine eden Akıncı Üssü'nün eski harekât komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin, savunma yaptı.

Sanık Özçetin, uçakların kalkış emrini tehdit ve zorlama ile verdiğini belirterek, "Verdiğim emirlerde bombalama emri yoktu, sadece kalkış emri verdim" dedi.

Polis Özel Harekâtı bombalayan uçağı da, terör saldırısı ihbarı nedeniyle güvenliği sağlama amacıyla kaldırdığını söyleyen Özçetin'in bu sözlerine, şehit yakınları ve gaziler bağırarak tepki gösterdi.  

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