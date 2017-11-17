Akıncı Üssü davasında 13 sanık serbest bırakıldı
Darbe girişimine dair Akıncı Üssü davasında ara karar verildi. 13 sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Davada mahkeme heyetinin talepleri almasının ardından savcı 13 sanık hakkında tahliye talebinde bulundu. Karar için duruşmaya 1 saat ara verildi. Aranın ardından mahkeme savcının talebini kabul ederek 13 sanık hakkında tahliye kararı verdi.
Diğer duruşma 11 Aralık – 20 Ocak tarihlerine ertelendi.
Tahliye edilen isimler Mustafa Özbek, Mehmet Özkan Haniçi, Erkan Çoban, Cemal Tazesavaş, Selim Demir, Melih Yılmaz, Hüseyin Tanju Taşkıran, Mahmut Tüllüce, Ahmet Pala, Hasan Hüseyin Cerrahoğlu, Tuncay Sarı, İbrahim Doğru, Ahmet Cebel oldu.
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