Akıncı'dan hodri meydan

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu adada barışın huzurun, çözümün olmasından sadece bizler değil bölge ülkeleri de yararlanacak. Bu akıl mantık işidir işte ben bu akılın ve mantığın yolundan gitmeye çalışıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklamasında, “Kıbrıs'ta barış olsun, çözüm olsun, karşılıklı uzlaşı olsun kim istemez?” diyerek, bundan başta Kıbrıslı Türkler ve Rumlar olmak üzere tüm tarafların yarar sağlayacağını belirtti. Akıncı, Güney Kıbrıs'a da bunu anlatmak istediklerini ancak anlatamadıklarını, anlamak istemediklerini ifade ederek, Güney Kıbrıs'ın karşı suçlamaya geçerek “Türkiye'de referandum var, Türkiye Akıncı'ya direktif verdi o da müzakereleri askıya aldı söylemlerine başladığını” belirtti. Akıncı, “Hodri meydan diyorum. Bu hatayı düzeltsinler, ben ertesi gün masadayım. Bakalım kim kime direktif vermiş” diyerek, ilk günden beri referandum konusunun gündeme geldiğini, seçim ve referandum dönemlerinin hassas olduğunu ancak “Türkiye'nin gerçekten de öyle bir talebi” olmadığını söyledi. Bu coğrafyanın sadece Kuzeyiyle değil Güneyiyle de Türkiye'ye dost bir coğrafya olmasının Kıbrıslı Rumlar için de çok iyi bir sonuç doğuracağını ifade eden Akıncı, sadece turizm açısından bile bakılsa bunun getireceği nimetleri Yunan adalarının yakından yaşadığını vurguladı.

Akıncı, ekonomik kriz içerisinde Yunanistan'ın turizm gelirlerinin artması yönünde en büyük desteğin Türkiye'den geldiğini ifade ederek, “Ben eminim ki Kıbrıs'ta bir uzlaşma olsa Güney'i ziyaret edecek olanların başında Türk turistler gelecektir” dedi. Doğu Akdeniz'deki enerji yatakları konusunun da çözüm olmaması halinde yeni gerginliklere gebe olduğuna işaret eden Akıncı, çözüme, barışa ulaşılması halinde yeni işbirliği alanları doğacağını ve bundan herkesin kazançlı çıkacağını söyledi. İsrail ile Türkiye ilişkilerinin iyiye gittiğini, İsrail'in doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevk etmek yönünde projeler geliştirildiğini, çözüm halinde Kıbrıs gazıyla İsrail gazının birleştirilerek Türkiye üzerinden sevkinin gündeme geleceğini kaydeden Akıncı, Türkiye'den gelen suyun ada için büyük bir nimet olduğunu, Kuzey'in de Güney'in de geçmişte bu alanda farklı denemeleri bulunduğunu ve adanın su ihtiyacının açık ve net olduğunu belirtti.

“ÇÖZÜMDEN BAŞKA ÜLKELERDE YARARLANACAK!”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu adada barışın huzurun, çözümün olmasından sadece bizler değil bölge ülkeleri de yararlanacak. Bu akıl mantık işidir işte ben bu akılın ve mantığın yolundan gitmeye çalışıyorum” dedi.Akıncı, doğalgaz ve petrol ün yanı sıra küresel ısınmanın yaşandığı bu süreçte, en kıymetli metanın su olacağını kaydederek, “Bu adada barışın huzurun olması çözümün olmasından sadece bizler değil bölge ülkeleri de yararlanacak. Bu akıl mantık işidir işte ben bu akılın ve mantığın yolundan gitmeye çalışıyorum” dedi. “Bulunacak herhangi bir çözümün adını ne koyarsak koyalım, yaşatabilirsek anlamlı olacak” diyen Akıncı, 1960'da yapılan çözümün Enosis hayaliyle yıkıldığını, zaten kuruluş aşamasında ‘Rum lideri Makaryos'un “bu cumhuriyeti biz enosise bir sıçrama tahtası olarak kuruyoruz” dediğini, 74'de Yunan cuntasının rahat durmadığını enosis talebiyle Nikos Samson'u başa getirdiğini anlattı. Akıncı, “Darbe yaptılar 20 Temmuz bundan dolayı gerçekleşti” diye anlattı. Akıncı, “Şimdi geçmişten de dersler alarak sağlam bir gelecek kurmak için iki kesimli, iki toplumlu federasyonu konuşurken yeniden ortaokul lise çağındaki çocukların beynine enosisi iyi bir şeymiş gibi çakmaya kimin hakkı var” diye konuştu. “ELAM gibi ırkçı, Kıbrıslı Türklere sürekli saldırıda bulunan bir örgütün peşinden sürüklenerek böylesi bir enosis plebisiti olayını okullarda, onore etmek, kutlamak, kutsamak içinde bulunduğumuz müzakere sürecine yakışır mı?” diyen Akıncı, bundan ciddi bir rahatsızlık duyduklarını ve toplumsal bir infial haline geldiğini söyledi. “Kıbrıs süreci kendi mecrasında, referandum süreci kendi mecrasında yürür” diyen Akıncı, tüm bunların Güney Kıbrıs'taki seçimi gözden ırak tutmak için ortaya atıldığını belirtti. Rum Meclisi'nin söz konusu kararını aldığı günün ertesinde Rum gazetelerinin hemen hepsinde “seçim havasına girdik” manşetlerinin yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, maalesef Şubat 2018'de yapılacak seçimin hesaplarının şimdiden başladığını söyledi. Akıncı, Güney Kıbrıs'ta bugün referandum yapılsa Enosis kararı çıkar endişesi taşımadığını, kendi endişesinin barış kültürünü yerleştirmek yerine Enosis idealini okullara aşılamanın yanlışlığı olduğunu ifade etti. Akıncı, Enosis'ten Rumların da kazanacağı bir şey olmadığını, onların da kazancının Federal bir sistemin kurulmasıyla, çözüm, barış olacağını kaydetti.

HAYIR, KKTC TÜRKİYE’YE İLHAK OLMAZ

Akıncı, “KKTC Türkiye'ye ilhak olur mu?” sorusunun gündeme getirildiğini anımsatarak, şunları söyledi: “Hayır olmaz. Burada KKTC vardır, çözüm olursa eşitlik özgürlük ve güvenlik içinde Kıbrıs Türk Kurucu devleti haline dönüşür, federal çatı altında yolumuza devam ederiz. Hayır olmuyorsa, iki ayrı bölgede iki ayrı devlet kökleşecek, yoluna devam edecek. Ne bizim TC'ye bağlanma, ilhak olma amacımız var, ne de TC'nin yeni bir vilayete ihtiyacı var”. Akıncı, Türkiye'nin dost bir coğrafyaya ihtiyacı olduğunu, KKTC'nin zaten TC'ye dost olduğunu, Güney'in de dost olmasının hem Güney hem Türkiye için iyi bir şey olduğunu belirtti. Masadaki sükunetlerinin, çözüm kararlılığı ve haklarını koruyarak çözüm istemelerinden kaynaklandığını belirten Akıncı, “Bunu kimse yanlış anlamasın bu konuyu referandumla karıştırmasınlar, kendi seçimlerine de endekslemesinler daha 1 yıl var, Nisan'a mayısa kadar geçecek süre çok önemli. Buyursunlar hatalarını düzeltsinler yeniden müzakere masasının kurulmasına fırsat tanısınlar bizim istediğimiz budur” şeklinde konuştu. Sanki Kıbrıs Türkü'nün, kendi iradesi, fikri, vicdanı yokmuş gibi, öncelikle kendisinin ardından da tüm toplumun tepki gösterdiği bir konunun Türkiye'ye mal edilmesinin yanlış olduğunu belirten Akıncı, “Herkes bilmeli ki Kıbrıs Türkü'de bu topraklarda en az onlar kadar eşit bir toplumdur ve o toplumun da iradesi vardır” dedi. Akıncı, “Hep söylerim bir vicdanıma bir de halkıma borcum var… inşallah aklıselim hakim olur mazaretlerin arkasına saklanılmaz” diyerek, Türkiye'yle her zaman dayanışma istişare, içirişinde olduklarını, çözümün hayat bulması için Türkiye'nin önemli ülkelerden biri olduğunu belirterek, Yunanistan'ın da bu çözüm çabalarına katkı koymasını istedi.