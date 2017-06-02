Akit yazarından, AKP kadrolarına ağır sözler!

Akit yazarı Alpay, AKP'nin; tembel, kayırmacı, iltimasçı, rüşvetçi, kibirli kadro kaynadığını söyledi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay, bugünkü köşesinde AKP'nin içindeki yapıya ilişkin sert eleştiriler yöneltti.

Parti genel başkanı Erdoğan'ın "metal yorgunluğu var, teşkilatlar değişecek" sözünü değerlendiren Alpay, "Tembellik, kayırma, iltimas, rüşvet, kibir türünden her türlü günahı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karizmasıyla telafi edebileceği üzerine hesaplar yapan kadrolarla , dolu etraf" ifadelerini kullandı.

İşte Alpay'ın yazısından öne çıkan o bölüm:

"İmaj ve Söylem Değişimi Yetmez Metal yorgunluğu il ve ilçe teşkilatlarında, belediyelerde, bürokraside ve siyasi temsiliyette yaygın ve bulaşıcı bir hastalığa dönüşmüş durumda. Referandum çok net bir göstergeydi. AK Parti giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gayret, meşruiyet ve sürükleyici karizmasından ibaret bir harekete dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Tembellik, kayırma, iltimas, rüşvet, kibir türünden her türlü günahı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karizmasıyla telafi edebileceği üzerine hesaplar yapan kadrolarla , dolu etraf. Son zamanlarda en çok duyulan savunma biçimi, “Erdoğan’ı sevdiğim için bana saldırıyorlar, Reise saldıramadıkları için beni hedef alıyorlar, bizi yıpratarak

Cumhurbaşkanımızın etrafını boşaltmak istiyorlar” gibi sahtekârlık ve tabasbus kokan söylemlerden oluşuyor. "