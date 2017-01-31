Akit yazarından Trump'a tam destek

Yeni Akit yazarı Kavakçı, bugün yayınlanan köşe yazısında ABD'de Müslüman istemeyen Donald Trump'a sahip çıktı.

Hristiyan ülkelerden müslümanları ABD'de istemeyen ABD Başkanı Donald Trump'a tepki yağarken, yandaş yazar Merve Kavakçı'nın bugünkü köşe yazısı sosyal medyada gündem oldu.

Meclise türbanlı girme girişiminin ardından milletvekilliği düşürülen Merve Kavakçı, 7 Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan ABD Başkanı Donald Trump'a sahip çıktı.

Kavakçı, Yeni Akit gazetesine yazdığı yazıda Obama'yı "Önce Obama’yı düşündüm. Geldiğinde ne büyük umutlarla dünyaya seslenmişti. Dünya karşılık vermişti. Obama number van. Guantanamo’yu kapatacaktı en başta. Yapmadı. Şöyle iyi olacaktı, böyle iyi gidecekti, olmadı. Yapmadı. Sekiz sene gibi uzun ve fakat çok kısa süre akıp gitti. O da, ailesi de geride kaldı artık. Kendisinden öncekilerin akıbetine uğrayarak" sözleriyle eleştirirken Trump'a şu övgü dolu ifadeleri kullandı:

"Dün Trump’a baktım, arı gibi çalışıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Dur durak yok. Obama’ya benzemeyen tarafıysa ne gördüyseniz o. Ne söylediyse o. Ne söz verdiyse o. Gördüğünüz neyse alacağınız da o. Amerikan halkının oy verdiği ne ise o. Yani Trump’ta şimdiye kadar müşahede ettiğimiz haliyle yalan yok. Ne dediyse onu yapıyor. Ufak bir detay var ama. Söz verdiklerinin hepsi hem kendi halkına hem insanlığa çok zararlı.

Bilmem ama Obama’ya nazaran belki de daha iyi böyle olması. Yapıcam deyip yapmamak, gidip de dönmemek, söyleyip de dinlememek de var. Öyle olacağına neysen o olmak daha “emin”. En azından sizi bekleyenin ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Aksi takdirde takiyye devreye girer. Takiyyenin şerliği son yaşadıklarımızla sabit değil mi..."

ABD Bakanı Donald Trump, 7 Müslüman ülke vatandaşının ülkeye girişini yasaklamış, bu nedenle protestolarla karşılanmıştı. Eski Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakçı, Meclis'e türbanlı girme girişiminin ardından protesto edilmiş, izinsiz ABD vatandaşı olduğunun ortaya çıkmasının ardından vekilliği düşürülmüştü. Kavakçı daha sonra ABD'ye yerleşmişti.