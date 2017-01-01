Akit yılbaşı kutlayanları hedef aldı!

Hükümete yakın dinci Yeni Akit gazetesi, yeni yılı kutlayanları hedef aldı.

Hükümete yakın dinci Yeni Akit gazetesi, yeni yılı kutlayanları hedef aldı. Bugünkü birinci sayfasında iki fotoğrafa yer veren Yeni Akit, “Bir tarafta titriyorlar”, “Bir tarafta tepiniyorlar” diye yazdı.

“Medeniyetiniz batsın” başlıklı manşette, “Haçlı Batı, mazlumların kanları üzerine inşa ettiği servet dağlarında zevk-ü sefa ile tepinmeye devam ediyor. Müslüman coğrafyalar zulüm, işkence ve ölümle yüz yüze kalırken, Batı başkentleri katliamlara kulaklarını tıkayarak türlü kepazeliklerle yeni yıl kutluyorlar” ifadeleri yer aldı.

Akit’in manşeti, Reina katliamının sabahına denk geldi.

İşte Yeni Akit’in bugünkü birinci sayfası:



