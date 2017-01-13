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AKİT'e "Kılıçdaroğlu'na" hakaret cezası!

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AKİT'e "Kılıçdaroğlu'na" hakaret cezası!
RTÜK, AKİT TV'ye haber bülteninde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın başvurusunu değerlendiren Kurul, haberbülteninde Kılıçdaroğlu ile CHP'li bazı milletvekillerine terörist, ajan gibi hakaretlerin kullanılması nedeniyle ceza kesti.

Çarşamba günü toplanan Kurul, Akit TV'ye ceza kararını 9 üyeden 6'sının oyuyla aldı. Akit TV'nin geçen ay elde ettiği reklam gelirinin yüzde 1'i kadar para cezası ödeyeceği öğrenildi.

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