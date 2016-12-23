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AKİT'ten yine Atatürk düşmanlığı

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AKİT'ten yine Atatürk düşmanlığı
Mustafa Kemal Atatürk heykelinin Rize kent merkezinden, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan yenileme gerekçesiyle kaldırılması Atatürk düşmanı odakları sevince boğdu.

Rize sembolü haline gelen ve 33 yıldır Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli, belediyenin aldığı kararla kaldırılıp yerine dev çay bardağı konulmak istendi. Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından Belediye kararından vazgeçmedi. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden sonra ise heykelin yerine çay bardağı yerine "Şehitler anıtı" konulma kararı alındı.

Belediyenin Atatürk heykeliyle ilgili tepkilere aldırış etmeksizin uygulamaya koyduğu karar dün büyük bir rezalete dönüştü. Heykel, vinçlerle kaldırılarak, kamyon kasalarına yüklenerek, sembolü haline geldiği kent meydanından söküldü. 

Meydandan kaldırılan Atatürk anıtının valilik önündeki tören alanına taşınması için dün sabah çalışma başlatıldı.

ATATÜRK DÜŞMANLIĞINA TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi ise yaşanan bu olayı internet sitesinden çirkin bir manşetle duyurdu. Sitenin manşetinde "Elhamdülillah, Rize özgürlüğüne kavuştu" ve "Karşı devrimin provası" ifadeleri dikkat çekti.

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