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AKM'nin içi yıllar sonra görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımıyla yeni AKM'nin hatları belli olurken. Kaderine terk edilen AKM'nin son hali yıllar sonra görüntülendi.
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BİR DE BUNLAR VAR
AKM'nin içi yıllar sonra görüntülendi
Melih Gökçek ortaya çıktı!
01 Ekim 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
13 Eylül 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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