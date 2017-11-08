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AKM'nin içi yıllar sonra görüntülendi

AKM'nin içi yıllar sonra görüntülendi 1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımıyla yeni AKM'nin hatları belli olurken. Kaderine terk edilen AKM'nin son hali yıllar sonra görüntülendi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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