AKP, 15 yılda 60 milyar dolarlık kamu malını sattı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Maliye Bakanlığı'nın Komisyon'a sunduğu rapora göre AKP hükumeti 15 yıllık iktidarı süresince 60.8 milyar dolar kamu malı özelleştirildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberi göre, AKP döneminde kamuya ait mallar özelleştirmeler yoluyla satılarak kaynak yaratıldı. AKP öncesinde 8 milyar dolar olan özelleştirme gelirleri, AKP döneminde 60.8 milyar dolara çıktı.

2018 bütçesi önceki gün akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyonda son gün Maliye Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bakanlığın bütçe sunum kitabında özelleştirme uygulamalarına da yer verildi. Veriler, AKP döneminde satışı yapılan kamu mallarının büyüklüğünü de ortaya koydu. Sunum kitabına göre, AKP öncesinde 1986 ile 2002 yılları arasında 8 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 2002 yılında AKP iktidara geldi. Ardından da hızla özelleştirmelere başladı. AKP’nin iktidarda olduğu 2002 ile 2017 yılları arasında tam 60.8 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı.

"HIZ KESMEYECEK"

Kitapta, “Bu rakam bugüne kadar yapılan uygulamalardan sağlanan toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturmaktadır” yorumu yapıldı. 1986 ile 2017 yılları arasındaki toplam özelleştirme tutarı ise 68.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 30 Ekim tarihi itibarıyla de 66.2 milyar dolar tahsilat sağlandı. AKP önümüzdeki dönemde de özelleştirmelere hız kesmeden devam edecek. Kasım ayı itibarıyla 460 özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi. 119 Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 256 adet Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı alındı. Son dönemdeki özelleştirmelerin büyük bir bölümünü enerji özelleştirmeleri oluşturdu.

Sunum kitabında, “Bundan sonraki süreçte de özelleştirme uygulamalarına makro ekonomik politikalar ve uzun vadeli sektörel öncelikler çerçevesinde, portföyde bulunan kuruluş ve varlıklar ile devam edeceğiz” denildi.