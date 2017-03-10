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AKP belde başkanına silahlı saldırı

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AKP belde başkanına silahlı saldırı
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde AKP Esendere Belde Başkanı ve ağabeyi, silahlı saldırıya uğradı.

Yüksekova ilçesinde AKP Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhanve ağabeyi Murat Ayhan, kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu yaralandı. Tayfun ve Murat Ayhan, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ayhan kurtarılamadı. 

İlçe merkezinde saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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