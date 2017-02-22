AKP binasında uzun namlulu silah!

CHP milletvekili Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. AKP’nin Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen fotoğrafta, uzun namlulu silah dikkat çekiyor.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gündeme bomba gibi düşen bir fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı. Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta, AKP Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut ile Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in yer aldığı fotoğraf karesinde, uzun namlulu bir silah görülüyor.

Yarkadaş, "AKP üst yönetimi, kime hangi mesajı vermek istiyor?" mesajıyla paylaştığı fotoğraftan sonra şu açıklamayı yaptı:

"SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE MESAJ MI VERİLİYOR?"

"Önce Başbakan Binali Yıldırım, referandumda hayır oyu vereceklerin bertaraf edileceğini söyledi. Sonra Manisa İl Başkan Yardımcısı ile AKP Avusturya yöneticisi, iç savaş tehdidinde bulundu. Ardından Bilal Erdoğan'ın dünürü Orhan Uzuner, silahlanma çağrısı yaptı.

Şimdi de Küçükçekmece İlçe Başkanı ve AKP'li belediye başkanı, ilçe binasında uzun namlulu silahın başında muhabbet ederken fotoğraf çektiriyor. AKP üst yönetimi, kime hangi mesajı vermek istiyor? Uzun namlulu silah, ilçe binasına niye sokuluyor? AKP yönetimi neyin hazırlığını yapıyor?"

"MÜNFERİT OLMAKTAN ÇIKTI"

AKP yönetiminin son dönemdeki sorumsuz çıkışlarının münferit olmaktan çıkıp "genel bir eğilim"in yansıması haline geldiğini belirten Yarkadaş, "Ateşle oynadıklarının farkında değiller" uyarısında bulundu.

Siyasi partilerin, söylem ve eylemlerinde silahın hiçbir şekilde yer almaması gerektiğini belirten Yarkadaş, AKP yönetiminin ortaya çıkan son tablo hakkında kamuoyunu rahatlatması gerektiğini söyledi.

Uzun namlulu silahın ilçe binasına sokulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını belirten Yarkadaş, "Türkiye, herkesin kendi önlemini aldığı bir çadır devletine mi dönüştürülmek isteniyor?" diye sordu.

AKP yönetiminin 15 Temmuz darbe girişimini bahane ederek taraftarlarını silahlandırmaya yönelik kuşkuların giderek arttığını belirten Yarkadaş, "Bu yoldan derhal dönün. Türkiye'yi ateşe atmayın, demokratik teamüllerden sapmayın" dedi.

Silah kullanma tekelinin sadece asker ve poliste olduğunu hatırlatan Yarkadaş, AKP yönetiminden konuya ilişkin ciddi bir açıklama beklediklerini de söyledi. ​