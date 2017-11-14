AKP 'de grup başkanvekilliği seçimi

AKP Grup başkanvekilliklerine; Kayseri Milletvekili Elitaş, Aksaray Milletvekili İnceöz, Çanakkale Milletvekili Turan, İstanbul Milletvekili Muş ve Amasya Milletvekili Bostancı yeniden seçildi.

AKP Grup Yönetimi ile TBMM Başkanlık Divanı'nda AKP'yi temsil edecek üyeler seçildi.

AKP Grup Toplantısı'nda, AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından, basına kapalı bölüme geçildi.

Bu bölümde, 26. Dönem. 2. Devre için, AKP Grup Yönetimi ile TBMM Başkanlık Divanı'nda AKP'yi temsil edecek üyelerin seçimi yapıldı.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ DEĞİŞMEDİ

Buna göre, AKP Grup Başkanlığına İzmir Milletvekili ve Başbakan Binali Yıldırım yeniden seçildi.

AKP Grup Başkanvekilliklerine, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı tekrar seçildi.

BAŞKANLIK DİVANI'NI ÜYELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Grup başkanvekilleri değişmezken, Başkanlık Divanı'nda AKP'yi temsil edecek üyeler de değişiklik yapıldı.

Buna göre, TBMM İdare Amiri Erdoğan Özegen Divan'da yer almazken, yerine AKP Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı seçildi. TBMM Katip Üyesi Ömer Serdar'ın yerine de Divan'da, AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik görev yapacak.

AKP İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ile AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın TBMM Başkanvekilliği görevine yeniden seçilirken, diğer Başkanlık Divanı üyelerinin de görevlerine devam etmeleri kararlaştırıldı.